Москва, , 14:14 — REGNUM Благодаря полицейским, в ходе празднования в ночь на Новый год в России не было допущено нарушений правопорядка. Об этом 1 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В ночь на 1 января 2022 года на территории Российской Федерации состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 миллиона человек. Все они проводились с учетом складывающейся в регионах эпидемиологической обстановки», — приводит ее слова МВД-медиа.

Также Волк уточнила, что в обеспечении общественного порядка участвовали 40,5 тыс. сотрудников МВД и также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.

«Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий», — добавила официальный представитель МВД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трое детей появились на свет в перинатальном центре Сочи в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года.