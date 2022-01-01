Ростов-на-Дону, 1 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. К Новому году в Элисте было восстановлено водоснабжение, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

MichaelGaida Часть сети водоснабжения

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31 декабря в Элисте были устранены воздушные пробки на водопроводных линиях городской застройки. Аварийные бригады работы на коммунальных объектах в течение всей предновогодней ночи.

Аварийное отключение электроэнергии, и, как следствие, отключение насосного оборудования, произошло из-за образовавшейся на электропроводах наледи. Электроснабжение также восстановлено.