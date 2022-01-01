Ростов-на-Дону, 1 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в период новогодних каникул будут работать восемь мобильных и 24 стационарных пункта вакцинации против коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Мобильный пункт вакцинации, развёрнутый в горбольнице №8, будет работать в круглосуточном режиме. В торговых центра вакцинация организована с учётом режима работы учреждений в праздничные дни.

Ростовчанам доступна вакцина «Спутник V». К Новому году в резерве имелось 56 тыс. доз антиковидного препарата.