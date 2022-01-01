Воронеж, 1 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Прибытие нескольких авиарейсов задерживается в аэропорту Воронежа 1 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

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Так, позже заявленного в расписании времени прибудут четыре рейса из Москвы, а также из Сочи, Екатеринбурга и Новосибирска. На вылет задерживается пока только два рейса, 13:50 в московский аэропорт «Внуково» и вечерний рейс в Новосибирск, остальные отправляются по расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 января на Воронеж обрушился мощный снегопад, видимость крайне низка. Мэрия сообщила, что к уборке коммунальщики приступили «ещё до снега».