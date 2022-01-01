Краснодар, 1 января, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 496 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 января. Накануне, 31 декабря, сообщалось о 442 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Краснодаре положительный тест получили 215 жителей, в Новороссийске — 42, в Тимашевском районе — 21, в Сочи — 19. В Динском районе зафиксировали 17 случаев, в Кавказском и Крымском районах — по 14, в Красноармейском и Ейском — по 13. По 11 новых пациентов в Выселковском и Туапсинском районах», — говорится в сообщении оперативного штаба.

С начала пандемии в регионе подтверждено 119 139 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 97 862 жителя, за последние сутки выписали 461 человека. Эпидемия унесла жизни 9 772 пациентов с ковидом.

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На утро 1 января амбулаторно лечатся 17 123 человек с подозрением на коронавирус, у 9301 из них диагноз подтвержден. В больницах продолжают лечение 4004 человека с подозрением на инфекцию, в том числе 2 204 — с подтвержденным COVID-19. 110 пациентов находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции легких и на экстракорпоральной мембранной оксигенации.