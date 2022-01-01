Сочи, Краснодарский край, 1 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Трое детей появились на свет в перинатальном центре Сочи в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации курорта Алексей Копайгородский.

Pixabay.com Малыш

«Три семьи сочинцев в праздничную ночь получили свой главный подарок: после полуночи в Перинатальном центре на свет появились две девочки и мальчик. Сегодня по традиции вместе с министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Фёдоровичем Филипповым поздравили молодых мам. Немного пообщались, чувствуют себя отлично, шутят, что малыши специально дождались полуночи, чтобы увеличить себе год рождения», — написал Копайгородский.

В 2021 году в Сочи родились 7 024 ребёнка, уточнил Копайгородский.

Следите за развитием событий в трансляции: «С Новым годом, Россия! Итоги, события, поздравления — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму в новогоднюю ночь-2022 родились семь малышей.