Ростов-на-Дону, 1 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев исполнил новогодние желания школьников из Новошахтинска и Волгодонска. О мечтах ребят глава региона узнал в рамках акции «Ёлка желаний».

Подарки

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Дмитрий из Волгодонска загадал ноутбук, Матвей из Новошахтинска — игровую приставку. По поручению донского губернатора детям вручили новогодние подарки в торжественной обстановке.

ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году донской губернатор исполнит желания ещё двоих юных жителей Ростовской области, которые мечтают посетить Музей космонавтики и побывать на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.