Воронеж, 1 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Сильный снегопад обрушился на Воронеж в первой половине дня 1 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

В мэрии сообщили, что коммунальщики «всё убирают, работали ещё до снега, работают во время и будут работать после окончания снегопада».

Это третий сильный снегопад в городе за последние дни — большое количество осадков выпало 29 и 30 декабря.

По прогнозам синоптиков, 2 января в Воронеже также будет облачно, прогнозируется снег. Будет чуть холоднее, чем 1 января: ночью 3−5° мороза, днем 3−5° мороза.