Москва, , 12:53 — REGNUM В результате неосторожного обращения с пиротехникой более десяти жителей Москвы в ночь на Новый год получили ожоги и травмы. Об этом 1 января рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Пиротехника distel2610

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«По предварительным данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали свыше 10 человек», — приводит его слова «Интерфакс».

Также источник указал, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии или состоянии средней тяжести и добавил, что несколько человек были госпитализированы в медучреждения города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что в «восстановлении» после слишком бурного новогоднего застолья помогут кефир, несладкий чай или капустный рассол.