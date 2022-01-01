Ростов-на-Дону, 1 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки освободилось более 90 коек, развёрнутых для лечения пациентов с COVID-19. Загрузка коечного фонда сократилась до 57,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 января.

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В настоящее время на Дону лечатся 9 984 пациента с коронавирусом. В стационарах медицинскую помощь получают 1 952 пациента, из них 26 человек находятся в тяжёлом состоянии. 8 032 жителя Ростовской области лечатся амбулаторно.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнуто 4 186 коек для лечения больных COVID-19. Часть коечного фонда переведена для оказания плановой медицинской помощи в ряде территорий.