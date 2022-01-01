Москва, , 12:40 — REGNUM В «восстановлении» после слишком бурного новогоднего застолья помогут кефир, несладкий чай или капустный рассол. Об этом 1 января рассказал журналистам внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Бутылка кефира Цитата из к/ф «Пес Барбос и необычный кросс». реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР

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«Если же все же новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол. Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты», — сказал он.

Также Брюн рекомендовал в этом случае не заниматься спортом и не ходить утром в баню. При этом эксперт подчеркнул, что после отравления алкоголем не нужно «восстанавливаться» с помощью алкогольных напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя призвал верующих молиться о мире на всем пространстве исторической Руси и на всей планете.