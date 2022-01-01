Ростов-на-Дону, 1 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали восемь женщин в возрасте от 46 до 87 лет и 12 мужчин в возрасте от 47 до 95 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии победить COVID-19 не смог 9 631 житель Ростовской области.