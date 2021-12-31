Мурашко заявил о мобилизации системы здравоохранения в России
Москва, 31 декабря, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Система здравоохранения России постоянно находится в состоянии повышенной готовности, заявил 31 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко добавил, что минувшей осенью Россия прошла через пиковые нагрузки, при этом кризиса системы здравоохранения допущено не было.
Как сообщало ИА REGNUM, российские медики подтвердили 20 638 случаев новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки 30 декабря.
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Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 21 073 новых случаях за сутки. Суточная заражаемость COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 21 тыс. случаев впервые с 24 сентября 2021 года.