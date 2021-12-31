Екатеринбург, 31 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Свердловской области 30 декабря зафиксировали ещё 512 случаев заражения коронавирусом. Из них 221 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 198 630 заразившихся. Выздоровели 171 408 граждан.

От COVID-19 скончались ещё 28 пациентов. А с начала пандемии число умерших достигло уже 9406.