Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону в преддверии Нового года впервые провели акцию «Остановка с Дедом Морозом». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 31 декабря.

«Остановка с Дедом Морозом» в Ростове-на-Дону Rostov-gorod.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

На украшенном кабриолете Дед мороз со Снегурочкой проехали по центральным улицам и поздравили горожан с наступающим праздником. На площади Советов сказочные персонажи устроили представление.

Акцию планируется проводить ежегодно.