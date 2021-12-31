Москва, , 15:46 — REGNUM Алкоголь не следует смешивать со сладостями и газированными напитками, на праздник можно выпить один-два бокала белого вина, разбавленного водой. Об этом 31 декабря рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

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«Не стоит … совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, т.к. пузырьки» увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме», — передает его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что не стоит забывать о морально-нравственном аспекте, т.к. за новогодним столом часто бывает дети.

Специалист сообщил, что в качестве закуски для алкогольных напитков лучше всего использовать картофельное пюре.