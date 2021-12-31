Москва, , 15:39 — REGNUM Отдельно поздравил с Новым годом жителей России, встречающих праздник на своем «боевом посту» — медиков, военных и правоохранителей, президент России Владимир Путин 31 декабря в своем новогоднем обращении к российским гражданам.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хочу отдельно поздравить с Новым годом всех, кто исполняет сейчас своей профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок», — сказал он.

Также российский лидер указал, что стране удалось восстановить экономику в короткий срок и на данный момент Россия выходит на реализацию стратегических задач развития.

При этом первыми новогоднее обращение президента России услышали жители Камчатки, где Новый год уже наступил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2021 году Россия столкнулась со сложными вызовами, но российские граждане научились их преодолевать.