Нижний Новгород, 31 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, Нижний Новгород встречает Новый год ярко, весело и интересно — для удобства жителей и гостей столицы Приволжья площадки для празднования организованы по всему городу.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Елка в Нижнем Новгороде

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Развлекательные мероприятия с самой насыщенной программой проходят на ярмарке Новогодней столицы России.

Нижегородцев порадовали возможностью встречи с Дедом Морозом, чья резиденция разместилась на Ярмарочной площади, красочным салютом, новогодними конкурсами и народными гуляниями.

Также на территории Нижегородской ярмарки в новогоднюю ночь выступят музыканты из групп Soul Surfers и Ba-Doo Child, нижегородские кавер-группы и диджеи, а также оперные певцы и фигуристы.

В Нижегородском кремле развернули уникальное представление «Следуй за звездой» и аудиовизуальное шоу — 3D-мэппинг на Дмитриевской башне, мэппинг-шоу на Никольской башне и лазерное представление.