Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтвержден 21 случай смерти среди ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали десять женщин в возрасте от 56 до 93 лет и 11 мужчин в возрасте от 62 до 92 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 9 611 жителей Ростовской области.