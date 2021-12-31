Москва, 31 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Садыра Жапарова и народ Киргизии с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба киргизского президента сегодня, 31 декабря.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Российский лидер пожелал киргизстанцам мира и процветания, а также выразил уверенность в том, что Россия и Киргизия будут и дальше наращивать сотрудничество на благо народов обеих стран и для упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

«2021 год ознаменован позитивной динамикой российско-киргизских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства. Укреплялись торгово-экономические, гуманитарные и межрегиональные связи, взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов, координация усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», — отметил он.

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