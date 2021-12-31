Москва, 31 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В 2021 году главное достижение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — это возвращение зрителей на трибуны матчей во всех городах. Об этом 31 декабря заявил президент КХЛ Алексей Морозов, его слова приводит пресс-служба лиги.

Euroradio.fm Хоккей

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

«Наше главное достижение в уходящем году — возвращение болельщиков на трибуны во всех городах присутствия КХЛ. Игроки по ним очень скучали, когда приходилось играть без зрителей», — сказал он.

При этом регулярный чемпионат сезона-2021/22 в КХЛ начался с 1 сентября уходящего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Неделя звезд хоккея 2022 года, в рамках которой проводится матч звезд КХЛ, перенесена на 2023 год из-за коронавируса.