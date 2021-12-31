Москва, 31 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В ночь на Новый год на боевом посту будут находиться порядка двух тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Учения бойцов ЗВО

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«Почти 2 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа в новогоднюю ночь будут находиться на боевом посту в частях и соединениях, дислоцированных в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты танковых, мотострелковых, артиллерийских, ракетных, инженерных, радиотехнических и тыловых подразделений на боевом дежурстве во время празднования Нового года дежурить, наблюдая за безопасностью сухопутной территории нашей страны, а военнослужащие зенитно-ракетных подразделений совместно со специалистами РЭБ будут вести охрану воздушного пространства.

«Особое внимание будет уделяться недопущению диверсии в парках боевых машин, складах, арсеналах, узлах связи и пунктов управления общевойсковой армии ЗВО», — отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на территории гарнизонов, на которых дислоцированы части и соединения общевойсковой армии ЗВО, будет обеспечена совместная работа дежурных подразделений противодействия терроризму, военной полиции и военной автоинспекции.

«В соответствии с указаниями командования общевойсковой армии ЗВО, все военнослужащие, находящиеся на боевом посту в новогоднюю ночь, также получат праздничные блюда и подарки от командиров подразделений», — заключается в сообщении.