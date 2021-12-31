Краснодар, 31 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Жители Краснодара останутся без праздничного фейерверка в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января — решение о запрете на его проведение вынесло региональное Управление Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

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«По информации ведомства, в условиях пандемии коронавируса это нецелесообразно, так как может явиться условием распространения массовых инфекционных заболеваний, влекущих реальную угрозу причинения вреда здоровью», — говорится в сообщении.

На территории Краснодарского края продолжает действовать режим повышенной готовности. В регионе действует масочный режим, при заселении в отели, посещении ресторанов или кафе, а также торговых центров необходимо предъявлять документ о вакцинации против коронавируса.