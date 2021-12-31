Симферополь, , 12:56 — REGNUM Подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым переведены в режим повышенной готовности на период новогодних и рождественских праздников, сообщили 31 декабря в пресс-службе ведомства.

МЧС Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Крымские спасатели работают в усиленном режиме, обеспечивая защиту населения и территорий Республики. В МЧС уточнены планы взаимодействия с органами управления Республики на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове. Вся спасательная техника готова к реагированию. Ежегодно в Крыму для обеспечения безопасности от РСЧС привлекается около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники», прокомментировал крымский министр чрезвычайных ситуаций Сергей Садаклиев.

В регионе также приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, детской безопасностью.

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Также усилено патрулирование спасателями горно-лесистой местности, туристических маршрутов и стоянок. На объектах культового значения: в храмах и церквях проверяют соблюдение требований к пожарной безопасности.