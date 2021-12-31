Симферополь, 31 декабря 2021, 12:56 — REGNUM Подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым переведены в режим повышенной готовности на период новогодних и рождественских праздников, сообщили 31 декабря в пресс-службе ведомства.
В регионе также приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, детской безопасностью.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»
Также усилено патрулирование спасателями горно-лесистой местности, туристических маршрутов и стоянок. На объектах культового значения: в храмах и церквях проверяют соблюдение требований к пожарной безопасности.