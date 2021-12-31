Москва, , 12:06 — REGNUM МЧС РФ прогнозирует в 2022 г. крупные наводнения и природные пожары, уже ставшие привычными, — в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили 31 декабря в пресс-службе министерства.

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Отмечается, что скоординированная с другими ведомствами оценка рисков угроз природного характера и анализ прошлых ЧС позволяют заранее спланировать группировку сил и средств для минимизации последствий, а также планировать превентивные мероприятия и парировать опасные риски.