Москва, 31 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Сотрудники российских медицинских учреждений зарегистрировали 912 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки. 31 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

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Наибольшее число летальных исходов пришлось на Москву (69 смертей), Санкт-Петербург (51) и Подмосковье (48). Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 926 смертях от COVID-19.

С начала пандемии от COVID-19 в России умерли 308 860 человек. С 6 октября 2021 года суточная смертность держится выше отметки в 900 случаев. Снижение смертности наблюдается с начала декабря 2021 года.

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 61,8%. Полный курс вакцинации прошли более 74,5 млн граждан.

30 декабря заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в декабре 2021 года смертность в России от всех причин снизилась в сравнении с предыдущим месяцем на 19,6%.