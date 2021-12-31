Москва, 31 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Российские медики подтвердили 20 638 случаев новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки. 31 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 21 073 новых случаях за сутки. Суточная заражаемость COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 21 тыс. случаев впервые с 24 сентября 2021 года.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на начало ноября. С 30 октября по 6 ноября суточный прирост новых случаев составлял около 40 тыс.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 10,5 млн. Выписано по выздоровлении за весь период 9,46 млн человек.

В последние дни декабря в США и странах Западной Европы наблюдается взрывной рост заражаемости COVID-19 в связи с распространением нового штамма вируса «Омикрон». 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлено 103 случая заражения этим штаммом коронавируса.