Москва, , 11:36 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала всем мира благополучия в новом году.

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«В первую очередь я желаю всем мира, … во вторую — ценить его и беречь. В-третьих, конечно, — благополучия, здоровья, счастья, удачи, успеха, радости. Умения радоваться каждому дню, а также видеть и распознавать все то хорошее, что с нами происходит», — отметила она изданию «Газета.рu».

Отмечать Новый год Захарова будет в Подмосковье в кругу семьи.

«В течение праздников хотим поехать в один из российских регионов на несколько дней с туристическими целями… Возможно, это будет Тверь… Надеюсь, у нас получится», — рассказала она.