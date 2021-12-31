Москва, , 11:26 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил граждан с Новым годом и Рождеством. Об этом 31 декабря сообщается на сайте правительства РФ.

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«Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти светлые праздники объединяют все поколения, дарят радость, тепло общения … Мы встречаем их с особыми чувствами и надеждами, ожидаем добрых перемен», — отметил Мишустин.

Серьезные вызовы 2021 года, по его словам, еще «больше сплотили россиян и укрепили веру в то, что вместе можно справиться с любыми проблемами».

«Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний», — подчеркнул он.