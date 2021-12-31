Москва, 31 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Гражданская война на Украине далека от завершения, при этом США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Киева. Об этом 31 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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"Длящаяся на Украине уже 8-й год гражданская война далека от завершения, — сказал он в интервью РИА Новости. — Власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского комплекса мер».

Министр добавил, что «милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие».