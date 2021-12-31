Москва, 31 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. К новой волне распространения COVID-19 после новогодних праздников из-за штамма коронавируса «Омикрон» готовится власти России. Об этом 31 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Есть такое ожидание новой волны в январе-феврале. Но мы смотрим на «Омикрон» и пока существует понимание того, что болезнь при нем протекает мягче, чем при «Дельте», — заявил агентству источник, близкий к администрации президента РФ.

При этом он уточнил, что в этот период можно ожидать роста числа выявляемых в сутки случаев заражения SARS-CoV-2 до более чем 50 тыс. в день, что больше рекордного показателя в России с начала пандемии.

Также указывается, что еще два источника в правительствах регионов рассказали, что возможность новой волны COVID-19 в России в начале 2022 года обсуждалась в ходе заседаний с участием министра здравоохранения страны Михаила Мурашко и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России рассказали, что максимальный инкубационный период штамма коронавируса «Омикрон» составляет 14 дней.