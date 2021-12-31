Москва, 31 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Саламатина предупредила, что у перенесших COVID-19 стали выявлять воспалительные заболевания, которые могут стать начальным этапом развития рака.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Речь идет о тяжело перенесших коронавирус с поражением легочной ткани. таким людям может грозить онкологическое заболевание лёгочной ткани или желудочно-кишечного тракта, отметила парламентарий со ссылкой на некие наработки, пишут СМИ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в то же время пациенты с онкологическими заболеваниями относятся к группе риска развития серьезных осложнений в связи с COVID-19.

Читайте также:Итоги — 2021: медицинское достижение обернулось провалом