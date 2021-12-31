Ростов-на-Дону, , 09:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с Новым годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава государства пожелал ростовчанам, чтобы рядом были родные люди и надежные друзья.

«С этими замечательными, всеми любимыми праздниками связаны добрые семейные традиции, особая, неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение заветных желаний. Пусть наступающий год станет для вас успешным, а рядом с вами всегда будут родные люди и верные, надежные друзья», — сказано в телеграмме российского лидера.