Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с Новым годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

Глава государства пожелал ростовчанам, чтобы рядом были родные люди и надежные друзья.

«С этими замечательными, всеми любимыми праздниками связаны добрые семейные традиции, особая, неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение заветных желаний. Пусть наступающий год станет для вас успешным, а рядом с вами всегда будут родные люди и верные, надежные друзья», — сказано в телеграмме российского лидера.