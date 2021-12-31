Донецк, 31 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В нарушение Минских соглашений Украина в 2021 году продолжает убивать жителей Донбасса. За год в результате боевых действий в Донбассе погибли 77 человек, 129 пострадали. Об этом сообщает канал «Донбасс решает» со ссылкой на данные аппарата омбудсмена ДНР.

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Следите за развитием событий в трансляции: «"Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

"С 1 января до 30 декабря 2021 года пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица, за тот же период погибли 70 военнослужащих и пострадали 7 мирных жителей», — уточнили в Донецке. По данным ведомства, всего с начала конфликта в Донбассе на территории ДНР 5038 человек погибли, из них 91 ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, в нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США.

Подробности о том, как Запад при помощи Украины пытается спровоцировать Россию на военные действия в Донбассе, а «Незалежная» обесценивает минские договорённости без формального отказа от них — в трансляции ИА REGNUM.

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