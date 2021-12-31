Санкт-Петербург, , 07:28 — REGNUM В ходе учений, проводимых Западным военным округом (ЗВО) в 2021 году, расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» провели семь пусков баллистических ракет — все они продемонстрировали высокую точность попадания в цель. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Пуск ракет расчетами «Искандер-М» Mil.ru

пресс-служба ЗВО «Всего в 2021 учебном году ракетными бригадами округа проведено семь пусков баллистических ракет с улучшенными характеристиками из ОТРК «Искандер-М».

По словам начальника ракетных войск и артиллерии генерал-майора Александра Драговаловского, ракетные бригады округа, добившиеся высокой точности стрельбы и выполнения в ходе учений «Запад-2021» всех нормативов, по итогам года получили оценку «отлично».

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Пуски ракет проводились на военных полигонах в Астраханской, Ленинградской и Нижегородской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот ВМФ России в 2021 году обеспечил более 70 испытаний образцов нового и перспективного вооружения, военной и специальной техники, в том числе гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

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