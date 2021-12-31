Омск, 31 декабря, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Подводя итоги 2021 года, омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков отметил, что самое важное в уходящем году — это начало массовой вакцинации против коронавируса в России.

ИА REGNUM Вакцинация

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»Россия первая создала вакцину, это отличное достижение медицины, эпидемиологии и отечественной науки в целом. А вот темпы вакцинации очень низкие. Здесь сильный провал», — отметил Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Что касается пандемии в целом, она меняет мир, подчеркнул эксперт.

«Мир человека ощутимо изменился, а технологии поддерживания человеческого общества в относительно приемлемом равновесии, как системы, уже больше десяти лет как устарели. В этом смысле COVID-19 — эта граница между «до» и «после», — рассуждает эксперт.

По его мнению, окончание карантина покажет, «что некоторые бизнес-схемы стали несостоятельны, так как некоторые участники этих схем свернули свою деятельность, не выдержав пресса возникших обстоятельств».

Жить по-старому в новых условиях уже не получится, считает Кондаков.

«Уникальность современного мира в том, что он стал изменчив настолько, что существующие технологии управления просто не справляются — они не способны работать в условиях постоянных изменений. Для целеустремлённых, деятельных людей наступило время для реализации своих амбициозных задач», — подытожил он.

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