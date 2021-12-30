Москва, , 15:19 — REGNUM Если в борьбе с закредитованностью жителей РФ власти ограничатся только мерами банковского регулирования, то это может обернуться усилением криминализации общества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Кредиты 401(K) 2012

«Хроническая закредитованность вызывает невозможность обслуживать кредиты, банкротство и в конечном итоге ведет к росту социальной напряженности. А банк, столкнувшийся с лавиной неплатежей, рискует потерять собственную финансовую устойчивость. В совокупности это существенные риски для банковской системы и очень серьезная угроза для социально-экономической ситуации в некоторых регионах России, — сказал экономист. — Решение об ограничении возможности выдачи кредитов для людей, тратящих значительную долю доходов (80% и более) на обслуживание долга, верное, но должно приниматься в комплексе с иными мерами, в том числе с развитием социальной поддержки граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, малоимущих, живущих в депрессивных населенных пунктах».

Как полагает экономист, если же ограничиться только мерами банковского регулирования, то закредитованные граждане в поиске средств активнее будут обращаться в МФО, ломбарды, в конечном счете — к «черным» кредиторам.

«А это уже грозит усилением криминализации общества», — сказал он.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, как Банк России борется с закредитованностью населения.