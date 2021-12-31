Москва, 31 декабря, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В пятницу, 31 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зимняя Москва

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В ночь на 1 января в Москве снег, местами налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер южный 2−7 м/с, ночью — западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём и ночью ожидается в интервале −6… −1 °C.

В субботу, 1 января, днём в столице ожидается −1… +1 °C, по области −4… +1 °C. Облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололедица. Ночью в регионе ожидается −10… −5 °C.

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