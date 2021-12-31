Денвер, США, 31 декабря, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Распространение лесных пожаров в американском штате Колорадо заставило власти начать эвакуацию из населенных пунктов округа Боулдер. Об этом сообщило на своей странице в Twitter окружное отделение Национальной метеорологической службы США.

skeeze Лесной пожар

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Людей, проживающих в опасных районах, призвали собрать важные документы и лекарства. Для приема граждан в Боулдере открыли несколько эвакуационных пунктов. В зону проведения эвакуации попали в частности города Луисвилл и Супериор, где проживают около 21 тыс. и 13 тыс. человек соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили объявило, что лесные пожары в южной и центральной частях страны уничтожили более 17 тысяч гектаров леса.