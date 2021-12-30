Буэнос-Айрес, 31 декабря, 2021, 02:57 — ИА Регнум. За сутки в Аргентине зарегистрировали 50 506 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным для страны показателем с начала пандемии. Об этом 30 декабря сообщило на своей странице в Twitter аргентинское министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике было подтверждено 5 606 745 подобных фактов, а также 117 146 летальных исходов от осложнений при COVID-19. За прошедшие 24 часа в Аргентине зафиксировали 35 умерших от последствий указанного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аргентинские власти продлили действие режима чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом. Срок его окончания перенесли на 31 декабря 2022 года.