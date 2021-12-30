Сантьяго, 31 декабря, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории Чили снизилась на 18% за две прошедшие недели. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

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Отмечается, что за 30 декабря на чилийской территории подтвердили 1813 случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество выявленных с начала пандемии носителей SARS-CoV-2 в Чили достигло 1 804 682. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 33 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 39 096 человек.

При этом эксперты выражают обеспокоенность появлением штамма «Омикрон». Пока в Чили выявили 251 зараженного этой разновидностью коронавируса. Однако не исключается, что в ближайшее время штамм начнет интенсивно распространяться по стране.