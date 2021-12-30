Москва, 31 декабря, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Приятие Украины в члены НАТО ударит по притязаниям Польши в качестве «опоры Запада» в Восточной Европе, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Польша

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По его словам, Варшаве совсем не нужно наличие Киева в Североатлантическом альянсе.

«Польша еще не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО — ведь именно Польша страстно хочет быть «опорой Запада» в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США», — считает сенатор.

Парламентарий полагает, что Киев при вступлении в блок просто отнимет у Варшавы ее функции и оставит соседнюю страну «на задворках западной политики».

«А если в альянс примут Украину, именно она будет со всей присущей ей наглостью и остервенелостью претендовать на эту роль, а Польша окажется снова на задворках западной политики, и утратит столь важный для нее статус», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Варшава «не видит возможностей для достижения консенсуса по вопросу членства Украины и Грузии в НАТО».