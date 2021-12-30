Тирана, 31 декабря, 2021, 01:20 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 5842 человека выявили 617 новых случаев заражения коронавирусом, скончались три пациента с COVID-19, выздоровели ещё 284. Об этом сообщило вечером 30 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Kevin Jasini Тирана, узкая улочка и кафе

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 209 516 случаев заражения коронавирусом, 200 465 человек излечились, скончался 3215 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 92 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5836, из них около половины — 2747 — приходятся на Тирану.