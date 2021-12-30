Москва, 30 декабря, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 71 187 человек в России. Соответствующие данные приводит 30 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается также, что ещё в 8939 случаях за ноябрь COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 1477 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В октябре было зафиксировано 5924 таких случая.

Таким образом, исходя из данных Росстата, смертность от COVID-19 в ноябре резко возросла по сравнению с предыдущим месяцем как в целом, так и почти по всем выделяемым в статистике категориям.

Напомним, что в октябре COVID-19 был признан основной причиной смерти 58 822 человек, ещё 16 071 умерший пациент с коронавирусом был отнесён статистикой в прочие категории.