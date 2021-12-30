Москва, 30 декабря, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Резервный коечный фонд поручила создать в регионах вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 30 декабря.

Government.ru Татьяна Голикова

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Среди поручений, которые дала Голикова, есть следующее: «формирование резерва специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией».

Также она поручила провести до 10 января мероприятия по дезинфекции освобождающихся помещений в медицинских организациях, стационарных организациях социального обслуживания, организациях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования и организациях высшего образования, включая помещения пищеблоков.

Дано поручение, касающееся повышения качества и доступности медицинской помощи лицам с COVID-19, при этом необходимо обращать «особое внимание на сроки диагностики и начало лечения инфекции в целях предотвращения ухудшения тяжести течения заболевания».

Также вице-премьер поручила принять дополнительные меры по увеличению охвата населения иммунопрофилактикой против COVID-19 и гриппа, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Есть и поручение, касающееся достижения установленных показателей уровня коллективного иммунитета против COVID-19 и его поддержания за счёт проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных.