Ростовский губернатор не ответил на вопрос о смягчении мер по COVID-19
Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Ростовский губернатор Василий Голубев оставил без ответа вопрос о смягчении мер по COVID-19 в торговых центрах. Спустя трое суток не было принято ни положительного, ни отрицательного решения, передаёт ИА REGNUM 30 декабря.
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«Данное предложение рассматривается оперативным штабом», — лишь уточнили в региональном пресс-центре.
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ИА REGNUM сообщало, что в ходе регионального оперштаба 27 декабря к донскому губернатору обратился генеральный директор ТРК «Горизонт» Дан Полонский, который заявил о сокращении потока посетителей торговых центров на 40−45%.