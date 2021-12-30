Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Ростовский губернатор Василий Голубев оставил без ответа вопрос о смягчении мер по COVID-19 в торговых центрах. Спустя трое суток не было принято ни положительного, ни отрицательного решения, передаёт ИА REGNUM 30 декабря.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вход в торговый центр

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

«Данное предложение рассматривается оперативным штабом», — лишь уточнили в региональном пресс-центре.

Читайте также:Ростовский губернатор взял сутки на размышление о смягчении мер по COVID-19

ИА REGNUM сообщало, что в ходе регионального оперштаба 27 декабря к донскому губернатору обратился генеральный директор ТРК «Горизонт» Дан Полонский, который заявил о сокращении потока посетителей торговых центров на 40−45%.