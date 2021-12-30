Волгоград, 30 декабря, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Волгоградской области 30 декабря подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусом, что на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 479 пациентов, в летальную статистику внесли ещё 20 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 31 районе региона. Всего в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 128 929 жителей. Лечатся в стационарах и амбулаторно 4 590 пациентов. Справились с заражением уже 118 829 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 5 510 летальных исходов.