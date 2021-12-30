Новосибирск, 30 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области на сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привито 1 376 906 человек. Полный курс вакцинации прошли 1 286 783 новосибирца. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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Власти уточнили, что пункты вакцинации начнут принимать посетителей уже со 2 января 2022 года.

График их работы в новогодние можно уточнить на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.