Новосибирск, 30 декабря, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области Городскую больницу № 3 и Обскую центральную городскую больницу, работавшие как коронавирусные госпитали, возвращают к основному профилю работы. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, ситуация с коронавирусом на территории области на сегодня расценивается как стабильная. Кроме того, просматривается снижение ежедневных случаев заражения и спад обращений с ОРВИ и пневмониями.

«Учитывая такую некоторую положительную динамику, нами принято решение о восстановлении деятельности двух стационаров к их профильной работе, — уточнила Аксёнова. — Мы ожидаем, что в течение первой недели после праздников они полностью восстановят свою деятельность и начнут приём профильных пациентов».

Учреждения начинают этап восстановления уже с завтрашнего дня, 31 декабря.